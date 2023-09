Nord Sardegna: arriva il concerto degli Eiffel 65

Santa Maria Coghinas. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Santa Maria Coghinas nel nord Sardegna e in provincia di Sassari, il Comitato Giovani ha organizzato un vasto programma che va dal 15 al 17 settembre e si conclude con il concerto degli Eiffel 65 e djset. Di seguito l'intero programma delle tre giornate di festa in questo weekend di settembre: