Nel cuore antico di Olbia: presentata la passeggiata urbana gratuita tra memoria e solidarietà

Olbia. La città di Olbia riscopre il suo volto più autentico intrecciando memoria storica e solidarietà. È questo il senso dell’iniziativa “Il Cuore Antico di Olbia che Aiuta”, promossa dall’associazione Sardegna Turistica insieme a una rete di associazioni di volontariato del territorio, che ha preso forma attraverso un doppio appuntamento dedicato alla comunità.

Lunedì, 12 gennaio, l’Olbia Community Hub ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. Un momento di incontro e confronto durante il quale le associazioni coinvolte hanno avuto modo di presentarsi al pubblico e raccontare le proprie attività, evidenziando il valore del volontariato come risposta concreta ai bisogni sociali.

Cinque le realtà protagoniste: Comitato Fibromialgici Uniti, Auser Filo d’Argento Olbia, A.G.I.O. Giovani internazionali Olbia, Komen Italia per la salute femminile e Casa Silvia O.D.V.

Associazioni diverse per ambiti di intervento – dalla salute all’inclusione sociale, dall’assistenza agli anziani al sostegno alle famiglie e ai giovani – ma unite dall’obiettivo comune di costruire una comunità più attenta e solidale.

A spiegare il senso dell’iniziativa è Gian Mario Figoni Frau, presidente di Sardegna Turistica, che ha sottolineato l’importanza di un progetto aperto e accessibile: "La passeggiata è aperta a tutti ed è gratuita. Abbiamo voluto scegliere il centro storico proprio per agevolare la partecipazione, anche di persone con difficoltà motorie. È un’occasione speciale per stare insieme, conoscere la città e creare relazioni".

Il progetto proseguirà domenica 18 gennaio alle ore 15:00 con la passeggiata nel centro storico cittadino, una preziosa occasione perché a guidarla sarà l'illustre archeologo, già Funzionario SABAP-Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro, Rubens D’Oriano, massimo esperto della storia di Olbia e del suo territorio.

Il noto brillante divulgatore scientifico accompagnerà i partecipanti in un percorso lento e narrato tra i luoghi simbolo della città antica. "L'intento è un po' quello di raccontare ciò che normalmente non si vede, ciò che giace sotto i nostri passi", ha spiegato l'archeologo. "Cammineremo sotto le case, i cortili, i giardini, il porto della Olbia antica raccontando le vicende e l’origine della fortuna di questa città".

La passeggiata urbana inclusiva si snoderà lungo le vie di Olbia restituendo l’immagine di un centro storico stratificato e multiculturale. "Olbia è un esempio antico di convivenza pacifica tra popoli diversi: Fenici, Greci, Cartaginesi e Romani", ha aggiunto D’Oriano. "Un messaggio che parla anche al presente".

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra le associazioni, come ricordato da Alessandra Feola, di Olbia Community Hub. "Siamo molto felici di questa iniziativa perché è nata grazie al fatto che le associazioni partecipanti si sono potute conoscere e confrontare avendo tutte partecipato alla fiera delle associazioni organizzata dall'Olbia Community Hub lo scorso 3 ottobre. Siamo felici che stiamo diventando un punto di riferimento per la crescita della collaborazione tra realtà del territorio"

Il "Cuore Antico di Olbia che Aiuta” diventa così un ponte tra passato e presente, tra patrimonio culturale e impegno civico, invitando cittadini e visitatori a vivere Olbia non solo come luogo da visitare, ma come comunità da condividere. La passeggiata di domenica, 18 gennai, partirà dalla piazza Elena di Gallura con appuntamento vicino alla giostrina, alle ore 15:00. La visita guidata gratuita durerà circa un'ora e trenta minuti, è consigliato abbligliamento comodo adatto alle camminate urbane.