Loiri Porto San Paolo, strada chiusa per il passaggio del Giro di Sardegna

Pubblicato il 28 February 2026 alle 18:44

Loiri Porto San Paolo. Arriva a Olbia il Giro di Sardegna e tra le zone interdette al traffico c'è anche la strada statale 125.

Il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai ha ricondiviso anche sulle pagine ufficiali social il comunicato: nella giornata di domenica 1 marzo dalle 13 alle 14 la SS 125, nel tratto da Monte Petrosu a oltre Porto San Paolo, resterà chiusa al traffico per il passaggio del Giro di Sardegna 2026. 

