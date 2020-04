Loiri: imprenditore dona 1000 mascherine

Loiri Porto San paolo, 16 aprile 2020 – La solidarietà del popolo sardo pare essere inarrestabile anche sul territorio di Loiri Porto San Paolo.

L’ennesima manifestazione in cui l’altruismo e la generosità sono scese prepotentemente in campo si è avuta nella giornata di ieri, quando sono state recapitate presso gli uffici comunali 1000 mascherine realizzate in Sardegna.

Il primo cittadino Francesco Lai ne fa nota con sincera emozione attraverso la propria pagina social, in cui esprime tutto il suo ringraziamento per il bel gesto di questo imprenditore locale.

Grazie al supporto della compagnia Barracellare locale verrà attivata la distribuzione delle mascherine protettive su tutto il territorio comunale, per i soggetti più deboli, con particolari patologie e per gli over 60.