Migranti, Lega sarda contro Ministero: “onere accoglienza lasciato a Sardegna e Regioni Sud”

Olbia, 15 aprile 2020 – Il flusso di migranti dall’Africa all’Italia non si è fermato in queste settimane di emergenza Covid-19: si tratta soprattutto di sbarchi “autonomi” sulle coste. Alcuni casi sono avvenuti in Sardegna, altri in Sicilia.

La Lega Sardegna, su questo tema, lancia l’allarme: “Con una nota del 14 aprile il Ministro dell’Interno, mediante il soggetto attuatore per l’assistenza dei migranti giunti sul territorio a seguito di sbarchi autonomi, ha predisposto l’accoglienza degli stessi. La comunicazione è stata indirizzata nello specifico alle Regioni del sud Italia: Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, invitandone i prefetti ad individuare con immediatezza le strutture necessarie per l’attuazione delle misure di sorveglianza sanitaria”.

La nota stampa dei leghisti sardi continua: “In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui ai cittadini delle nostre Regioni viene negata la possibilità persino di rientrare nella propria residenza, vengono invece predisposte delle linee di intervento e accoglienza per i migranti sbarcati sulle nostre coste. E’ lasciato, quindi, alle Regioni su citate l’onere di gestire il problema sia dal punto di vista umanitario che sanitario, traslando così parte degli operatori di protezione civile e croce rossa impegnati a contenere i contagi all’interno dei territori regionali”.

Secondo la Lega sarda, “Sarebbe opportuno invece, come già disposto dal Governo per i cittadini Italiani, limitare gli spostamenti e di conseguenza rimpatriare i soggetti sbarcati clandestinamente, altrimenti dobbiamo trarre la conclusione che ci ritroviamo di fronte all’ennesimo atto contraddittorio messo in campo dal Governo”.

Proprio oggi il Ministero dell’Interno ha pubblicato le statistiche sugli arrivi dei migranti in Italia. Nel 2018 ne sono sbarcati 7.446, nel 2019 sono arrivate 625 persone, mentre da gennaio al 15 aprile 2020 sono giunte in Italia 3.231 migranti.

In questi primi mesi 2020, sono quattro le nazionalità preponderanti tra i migranti sbarcati: Bangladesh, Costa d’Avorio, Algeria e Sudan. Poi ecco Marocco, Somalia, Tunisia, Guinea, Mali Nigeria.

Per quanto riguarda la Sardegna, sono 1022 i migranti presenti nei centri di accoglienza, mentre sono 206 quelli nei centri Sproimi (il totale è 1.228). Altre nazionalità, non elencate dal Ministero, rappresentano il 25% del totale.

Per quanto riguarda la Sardegna, l’isola ospita 1.228 migranti: 1.022 sono nei centri di accoglienza, mentre 206 sono ospitati nei centri Siproimi.