La lettera: “Non lasciate che i rifiuti seppelliscano la vostra reputazione”

Olbia. C'è chi la Sardegna la vive solo per qualche giorno e chi, invece, l'ha scelta da oltre vent'anni come seconda casa. È il caso di un lettore di Bergamo che ha deciso di scrivere alla nostra redazione per lanciare un appello agli amministratori. Nella sua lettera, con toni pacati ma decisi, denuncia il persistente problema dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade, dalle litoranee alle piazzole di sosta, chiedendo che si trovino finalmente soluzioni efficaci per tutelare l'immagine di un'isola che continua ad amare profondamente.

Gentile redazione di Olbia.it,

sono un lettore di Bergamo e da oltre vent'anni trascorro le mie vacanze in Sardegna. Come tanti altri, negli anni ho deciso di acquistare una seconda casa, perché considero quest'isola uno dei luoghi più belli del Mediterraneo. Proprio per questo mi permetto di scriverVi Ogni estate noto una situazione che, invece di migliorare, sembra peggiorare. Mi riferisco ai rifiuti abbandonati lungo le strade. Basta percorrere la litoranea tra Olbia e Golfo Aranci, le strade che conducono alle spiagge o fermarsi in una piazzola lungo la Olbia-Nuoro per trovare sacchi dell'immondizia, mobili, materassi, elettrodomestici e rifiuti di ogni genere. È un'immagine che non rende giustizia alla Sardegna.

Ogni anno leggo le stesse spiegazioni: la colpa è degli incivili. Sarà anche vero. Ma se dopo tanti anni il problema è sempre lo stesso, forse è arrivato il momento di chiedersi se il sistema di raccolta differenziata adottato sia davvero quello giusto per rendere l'isola più decorosa e pulita rispettando l'ambiente. Non ho la pretesa di indicare la soluzione. So però che un territorio che vive di turismo non può rassegnarsi a convivere con uno spettacolo del genere. Chi arriva per la prima volta in Sardegna dovrebbe ricordare il colore del mare, il profumo della macchia mediterranea e la bellezza del paesaggio, non i sacchi dell'immondizia nelle cunette o quelli sparpagliati per le strade a causa degli incivili o dei cinghiali affamati che incivili per natura non sono.

Da semplice cittadino mi permetto soltanto di rivolgere un appello ai politici di ogni estrazione, a tutti gli amministratori della bellissima Gallura e della Sardegna intera: affrontate questo annoso problema con decisione. Prendete esempio dalle regioni virtuose e se non basta, create concorsi di idee affinché i rifiuti non seppelliscano la vostra reputazione di buoni amministratori. Cercate soluzioni nuove, aumentate i punti di conferimento, fate tutto ciò che riterrete opportuno, ma non lasciate che questa situazione diventi normale e naturale come quella di alzarsi la mattina ogni santo giorno. Io continuerò a venire in Sardegna, perché la considero una terra meravigliosa. Proprio per questo mi dispiace vedere che uno dei suoi patrimoni più preziosi venga deturpato da un problema che si trascina da troppo tempo.

Un lettore di Bergamo