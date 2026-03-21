La Kan Judo Olbia accede alla finale nazionale della Coppa Italia Junior/Senior Judo Fijlkam

Saturday, 21 March 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Il Judo team Angelo Calvisi centra la qualificazione per il campionato nazionale. Si sono svolti a Ruinas le qualificazioni regionali classe junior e senior per poter accedere alle finali nazionali della Coppa Italia in programma il 17 aprile in terra lombarda a Gerenzano.
La Kan Judo Olbia ha partecipato con 2 atleti seguiti dal Maestro Angelo Calvisi c.n 6° dan. Gli atleti olbiesi si sono ben comportati nelle categorie di peso ben impegnate da atleti esperti provenienti da ogni angolo della regione.
E' stato Carlo Altana, cat 66 Kg a conquistare la medaglia d'oro e la qualificazione alla finale nazionale della Coppa Italia Junior/Senior Judo Fijlkam: primattore in questa categoria vince 3 incontri tutti per ippon ( k.o del judo ) bravo ad insersi nella competizione dopo diverso tempo lontano dai tatami dell'agonismo, ma con un passato contornato da tanti risultati di rilievo in sardegna e oltre tirreno .
Mario Fusaro sempre nella stessa categoria non ha potuto esprimersi al meglio a causa di un infortunio accaduto in palestra durante gli allenamenti. A breve si svolgeranno i campionati sardi assoluti e la seconda fase del Grand Prix esordienti B , dove gli atleti del "Judo Team Angelo Calvisi "parteciperanno con una rappresentativa nelle vari classi e categorie di peso.
Continuano i risultati positivi del club olbiese dopo la redditizia trasferta in Corsica, dove sono state conquistate 2 medaglie d'oro, una d'argento e 2 di bronzo, risultati che cerchera' di ripetere a meta' aprile in terra ungherese alla 31^ Budapest Cup , competizione internazionale dove partecipano tutti i paesi europei.
Calangianus. Giunge alla sua quarta edizione RETE — Fiera delle Eccellenze Enogastronomiche della Sardegna, confermandosi uno degli appuntamenti più significativi nel panorama produttivo e imprenditoriale dell'isola. L'edizione 2026, in ...
Olbia. C'è una storia che viene da lontano, dal cuore pulsante del Brasile del Seicento, e che oggi torna a parlare con la voce urgente del presente. Si chiama "Zumbi, una storia che viene dal mare" ed è molto più di uno spe...
Olbia. Il piano delle opere di mitigazione denominato "Olbia e le sue acque" a che punto è? A quanto pare, non manca molto per conoscere, finalmente, il suo destino: almeno, questo è ciò che trapela dalle parole che il sindaco di...
Olbia. Alla fine, la deroga al regio decreto sulle fasce di inedificabilità stabilite dal ben noto regio decreto 523 del 1904 è approdato nuovamente in Consiglio comunale con tanto di presentazione del sindaco Settimo Nizzi, il quale ha...
In questi giorni, il dibattito sulla salute del centro storico di Olbia ha rianimato le bacheche di quasi tutte le testate giornalistiche locali. La lenta agonia del cuore della città è un argomento sentito da molti olbiesi, ma non biso...
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026