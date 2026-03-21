La Kan Judo Olbia accede alla finale nazionale della Coppa Italia Junior/Senior Judo Fijlkam

Olbia. Il Judo team Angelo Calvisi centra la qualificazione per il campionato nazionale. Si sono svolti a Ruinas le qualificazioni regionali classe junior e senior per poter accedere alle finali nazionali della Coppa Italia in programma il 17 aprile in terra lombarda a Gerenzano.



La Kan Judo Olbia ha partecipato con 2 atleti seguiti dal Maestro Angelo Calvisi c.n 6° dan. Gli atleti olbiesi si sono ben comportati nelle categorie di peso ben impegnate da atleti esperti provenienti da ogni angolo della regione.



E' stato Carlo Altana, cat 66 Kg a conquistare la medaglia d'oro e la qualificazione alla finale nazionale della Coppa Italia Junior/Senior Judo Fijlkam: primattore in questa categoria vince 3 incontri tutti per ippon ( k.o del judo ) bravo ad insersi nella competizione dopo diverso tempo lontano dai tatami dell'agonismo, ma con un passato contornato da tanti risultati di rilievo in sardegna e oltre tirreno .



Mario Fusaro sempre nella stessa categoria non ha potuto esprimersi al meglio a causa di un infortunio accaduto in palestra durante gli allenamenti. A breve si svolgeranno i campionati sardi assoluti e la seconda fase del Grand Prix esordienti B , dove gli atleti del "Judo Team Angelo Calvisi "parteciperanno con una rappresentativa nelle vari classi e categorie di peso.



Continuano i risultati positivi del club olbiese dopo la redditizia trasferta in Corsica, dove sono state conquistate 2 medaglie d'oro, una d'argento e 2 di bronzo, risultati che cerchera' di ripetere a meta' aprile in terra ungherese alla 31^ Budapest Cup , competizione internazionale dove partecipano tutti i paesi europei.