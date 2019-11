San Teodoro, arriva Jolly Phonics: ecco i corsi di inglese in collaborazione con le aziende turistiche

Arrivano a San Teodoro i corsi di inglese della Jolly Phonics in collaborazione con le aziende del settore turistico

Il Jolly Phonics, famoso e collaudato metodo per l’insegnamento dell’inglese, arriva finalmente anche in Gallura e lo fa in grande stile.

Dopo essere già sbarcato in Sardegna nel 2019 nei paesi di Bono, Bultei, Anela, Benetutti, Esporlatu, Nuoro, Bitti e Sassari, è ora la volta della regione gallurese con San Teodoro.

Jolly Phonics: cosa è

Utilizzato nelle scuole elementari inglesi ed americane già dagli anni ’70, il Jolly Phonics è un metodo che sta prendendo piede efficacemente anche in Italia.

Tale metodo punta a far apprendere i 42 suoni della lingua inglese attraverso un procedimento multisensoriale.

I suoni vengono insegnati secondo un ordine particolare, e non alfabeticamente, in modo da favorire l’acquisizione di 5 competenze fondamentali di base, tra cui il saper identificare i suoni delle parole e quindi lo spelling e la segmentazione.

Si tratta, dunque, di un metodo dinamico che facilita l’apprendimento della lingua con tutte le sue sfumature.

Il corso: dove si tiene

Il corso si terrà presso l’hotel Stella Marina di San Teodoro in via Sardegna 33.

Quando avrà inizio il primo corso?

‪“Il primo percorso formativo Inizierà il 02/12/19 e finirà il ‪04/05/20″, spiega il docente Mr Walter Gonzalez Cortes, argentino di nascita, ma benetuttese di origini e professore all’Università di Cambridge.

“La frequenza è di un ora e mezza a settimana, ma ci sarà un controllo e supporto ogni giorno per il lavoro che gli studenti devono svolgere nei giorni che intercorrono tra una lezione e l’altra”, sottolinea il docente.

“Il lavoro a casa con gli strumenti e il materiale che forniremo ai nostri corsisti è indispensabile per apprendere a pieno a parlare a tempo di record”.

A chi è rivolto il corso che si svolgerà a San Teodoro?

‪“Il Corso è strutturato per tutte le persone che lavorano nel turismo e che devono migliorare il loro inglese come i lavoratori stagionali o chi ha un b&b”, specifica il dott. Walter Gonzalez Cortes.

‪”Non è più pensabile infatti che chi lavora con i turisti non conosca l’inglese, a iniziare dai titolari delle strutture per finire con il personale operativo”.

Walter Gonzalez Cortes aggiunge: ” alle aziende turistiche che collaborano con noi verrà presentato il Curriculum Vitae di chi supererà il corso con i punteggi più alti per essere valutato un possibile loro inserimento in organico”.

“Noi certifichiamo la conoscenza della lingua inglese, ma ognuno deve essere capace di sviluppare bene e con professionalità il lavoro richiesto per la aziende partner”, dice il prof. Walter Gonzalez Cortes.

Come contattare la scuola

Chi è interessato al corso o vuole ricevere informazioni per partecipare può chiamare tutti i giorni al numero 3486936816.

I posti sono limitati.