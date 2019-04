Golfo Aranci: l’Isola di Marinella è in vendita

Olbia, 08 aprile 2019 – Chi non ha mai desiderato di possedere un’isoletta privata in cui potersi rifugiare? Tutti noi, prima o poi, abbiamo fatto un simil pensiero e qualcuno – molto fortunato – se lo può anche permettere e magari – consultando un sito specializzato – la compra in Sardegna.

Utopia? Neanche per sogno: a segnalare il caso sono i Verdi, i quali hanno anche fatto un esposto al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dei Beni Culturali.

Sul sito specializzato www.privetislandsonline.com è stato pubblicato un annuncio che riguarda la Sardegna, precisamente l’Isola di Marinella situata in una porzione di costa tra Cala Sabina e Punta Marana, nel Comune di Golfo Aranci

Il sito canadese descrive con dovizia di particolari il contesto sardo e la bellezza di questa isola, connessa alla terra ferma da una piccola stradina privata e dotata di una marina.

Un luogo esclusivo, dove la privacy regna sovrana, circondato da acque cristalline, sabbia bianca e macchia mediterranea.

I Verdi hanno denunciato il caso, che però non riguarda solo la Gallura: le isole italiane in vendita sono diverse, tra queste vi sono l’Isola di Capo Passero a Siracusa, l’Isola di Cerboli in Toscana e l’Isola delle Sirene a Taormina (quest’ultima è già stata venduta).

“Alcune compravendite hanno una finalità esplicita come quella di fare vere e proprie trasformazioni urbanistiche, con realizzazione di resort, e in altri casi i progetti che sono dietro le proposte di acquisto sono avvolti dal riserbo più assoluto”, ha dichiarato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.

Il prezzo dell’Isola di Marinella si può sapere su richiesta: chi la acquisterà, considerando la bellezza del luogo, è molto fortunato.