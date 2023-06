Golfo Aranci, grande successo per le gare di Jiu Jitsu

Olbia. Si è tenuto con grande entusiasmo e partecipazione lo Smeralda Tournament 2023 presso la palestra comunale di via Marconi, a Golfo Aranci. L'evento sportivo, organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica East Coast Tribe con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Golfo Aranci, ha visto sfidarsi abili atleti di brazilian jiu jitsu e grappling provenienti da diverse parti della Sardegna.

Le discipline di brazilian jiu jitsu e grappling, ormai sempre più apprezzate e diffuse, si caratterizzano per le tecniche di lotta corpo a corpo e per l'enfasi sul controllo dell'avversario. Questi stili di combattimento mettono in evidenza la tecnica, la forza mentale e la capacità di adattamento, rendendoli affascinanti e coinvolgenti per gli spettatori.

L'evento ha visto una partecipazione significativa, con una presenza di pubblico che si aggirava tra le 300 e le 400 persone. La cittadinanza di Golfo Aranci ha dimostrato grande interesse e sostegno per questa manifestazione sportiva, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

"Lo Smeralda Tournament 2023 è stato un successo su tutti i fronti. Siamo stati grati per l'entusiasmo e il sostegno della comunità di Golfo Aranci- ha dichiarato il presidente dell'associazione East Coast Tribe -l'obiettivo principale dell'evento era promuovere lo sport e diffondere la passione per il brazilian jiu jitsu e il grappling. Siamo felici di aver raggiunto questo scopo e di aver offerto al pubblico un'esperienza emozionante".

Gli organizzatori dell'evento hanno espresso la volontà di continuare a investire sul territorio, portando avanti la tradizione dello Smeralda Tournament negli anni a venire. Inoltre, si è discusso di allargare la durata della manifestazione, con la possibilità di estenderla a più giorni, al fine di offrire un'esperienza più completa agli atleti e agli appassionati.

"Abbiamo ricevuto un feedback estremamente positivo da parte di atleti e spettatori. Ciò ci sprona a lavorare ancora di più per offrire eventi sportivi di qualità e per favorire lo sviluppo delle discipline di brazilian jiu jitsu e grappling nella nostra regione. Vogliamo continuare a creare opportunità per i nostri atleti e promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso lo sport" sottolineano gli organizzatori.

Lo Smeralda Tournament 2023 si è concluso con un clima di festa e soddisfazione, lasciando un segno positivo nella comunità di Golfo Aranci. Gli appassionati e gli interessati possono già iniziare a segnare sul calendario la prossima edizione dell'evento, che promette di essere ancora più coinvolgente e spettacolare.