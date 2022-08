Golfo Aranci e l'assalto dei camperisti: Maremosso lancia allarme

Golfo Aranci. Ogni anno, puntuale come un orologio atomico, torna la polemica sui camper. Il turismo camperistico non è particolarmente apprezzato in Sardegna, soprattutto perché sovente i camper non si fermano nelle aree attrezzate dove possono usufruire diversi servizi tra cui lo scarico delle acque nere e il ritiro della spazzatura.

In Gallura, c'è un comune che viene letteralmente preso d'assalto: è Golfo Aranci, territorio privo di qualsiasi area attrezzata per camper. A segnalare nuovamente tale problema è il comiato Maremosso che, sui social, ha deciso di lanciare l'ennesimo grido d'allarme. "Golfo Aranci zona franca per camperisti - scrive Maremosso -. Ci dispiace doverlo segnalare ma la presenza massiva, durante tutto il periodo estivo, di camper sull’arenile di Golfo Aranci sta assumendo un profilo intollerabile dal punto di vista ambientale. All’interno dell’area comunale non è presente un campeggio, ne tantomeno un’area sosta camper attrezzata con servizi di carico e scarico delle acqua nere e raccolta di spazzatura differenziata".

E ancora: "In Sardegna vige il divieto di occupazione del suolo ((Art. 22 della L.R. n.16 del 2017) e quindi il campeggio libero è severamente vietato. L’unico modo per campeggiare in camper o roulotte è usufruire delle strutture per campeggi autorizzati o delle aree attrezzate e designate a tale scopo. Ma il litorale golfarancino viene comunque preso d’assalto. I controlli da parte degli organi competenti non sono sufficienti a evitare le soste collettive e gli scarichi a cielo aperto in diverse zone del paese".

"Ci chiediamo dove siano gli organi competenti che hanno il dovere di esercitare le loro funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa", scrive il comitato.

Tale situazione si ripete ormai da anni sempre uguale.