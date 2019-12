Golfo Aranci: arriva la finale nazionale calcio a 5

Golfo Aranci, 5 dicembre 2019 – Golfo aranci ancora una volta ospiterà un evento sportivo di sicuro richiamo. Stavolta ad essere protagonista sarà il calcio a 5 i prossimi sabato 7 e domenica 8 dicembre presso gli impianti di Golfo Aranci. I campi inizieranno ad animarsi a partire dalle ore 10 per tutte le giornate. I sorteggi terranno tutti con il fiato sospeso nella giornata del prossimo 6 dicembre.

Aiace Telamonio Assemini, Futsal Sassari, Ex Biancoblu di Carbonia e Latina Calcio a 5 si sfideranno per conquistare il titolo della finale nazionale maschile del torneo di Calcio a 5 Msp Italia.

Le due giornate sono state organizzate nei minimi dettagli dal Movimento sportivo popolare che vuole unire lo sport e il turismo. L’iniziativa sportiva assume un importante valore nel periodo dell’anno considerato “fuori stagione”. Le strutture ricettive del territorio e della Sardegna in generale non possono che giovare da tale iniziative che puntano a smuovere quanto più turismo sportivo possibile.

«Allenatori e giocatori, ma anche lo staff tecnico, gli arbitri e molte delle rispettive famiglie – spiega il presidente del comitato provinciale Msp di Cagliari, Carlo Perria – trascorreranno un fine settimana lungo di dicembre nelle strutture ricettive della zona. Mangeranno nei ristoranti, magari faranno anche acquisti in negozi e attività commerciali varie. Come Msp agiamo nella convinzione che lo sport sia un mezzo per superare molti confini, compreso quello della stagione turistica estiva tipica dell’Isola».

Anche il presidente del comitato regionale Msp Italia per la Sardegna, Alberto Borsetti è della stessa opinione: «A noi l’onere e l’onore di organizzare un evento che culmina con la consegna della coppa al vincitore – sottolinea – ma sappiamo che al di là del risultato finale un successo per il nostro ente è stato raggiunto con la sua organizzazione e realizzazione: pratichiamo la promozione sportiva ma siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a quella della Sardegna e delle sue bellezze. Anche a dicembre».

Un avvincente due giorni da vivere a Golfo Aranci all’insegna dello sport e del divertimento. A riprova che la bella stagione sportiva non conosce termine.