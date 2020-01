Gambero Rosso: sono sardi i migliori savoiardi d’Italia

Olbia, 30 gennaio 2020 – Questa volta si è scomodata anche la famosa Guida Gambero Rosso a favore della tradizione gastronomica della Sardegna.

Oggetto di tanta attenzione il buonissimo biscotto savoiardo.

In realtà i sopracitati dolci sono definiti l’anti-biscotto per definizione. A forma di ditone tozzo con la tradizionale spolverata di zucchero, hanno come punto di forza una sofficità spugnosa che si sposa con le farce più accattivanti.

L’autorevole giudizio del Gambero Rosso si è pronunciato sui savoiardi italiani, stilando una classifica dei migliori 7 prodotti in Italia.

Quelli che si attengono alla tradizione con una lavorazione artigianale contengono solo tre ingredienti: farina di grano tenero 00, zucchero e uova, in gran quantità tanto da arrivare talvolta alla metà del composto.

L’impiego dei savoiardi risulta essere ottimale soprattutto nei dolci. Il biscotto eccelle nella preparazione del tiramisù, seguono poi zuppa inglese e charlotte.

Quali sono i migliori savoiardi secondo il prezioso giudizio del Gambero Rosso? La Sardegna domina orgogliosamente con ben 4 delle 7 aziende scelte produttrici dei gustosi savoiardi.

Le aziende sarde che producono i migliori savoiardi in Italia sono la Esca Dolciaria di Dorgali, la Anna P. di Oliena, la SavoSardo di Fonni e la Tipico Savoiardone di Sardegna anch’essa di Fonni.

Ancora una volta la tradizione gastronomica della Sardegna fa rima con le eccellenze territoriale. Non può essere che un successo annunciato.