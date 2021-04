Gallura: 752 controlli in porti e aeroporti

Cronaca

Gallura, prosegue la campagna vaccinale over 70: ecco il calendario

Olbia. La Assl di Olbia, con la collaborazione delle amministrazioni comunali e i medici di medicina generale, avvia la campagna vaccinale degli over 70, e aseguire over 60, anche sul territorio gallurese. Si parte oggi da Luras e Badesi; sono in cor...