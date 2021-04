Cucina in fiamme: proprietaria di casa all'ospedale

Tortolì. La squadra del distaccamento di Tortoli è intervenuta in via Piemonte per l'incendio scoppiato all'interno di un'abitazione. Il rogo sarebbe partito dai fornelli di una cucina a gas per poi propagarsi interessando gli altri pensili della cucina prima di essere estinto dal rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco.

La proprietaria presente in casa al momento dell'incendio è stata visitata dai sanitari del 118 che ne hanno disposto il ricovero per accertamenti. Sul posto presente anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Tortoli.