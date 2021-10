Covid in Sardegna: sono 30 i positivi, non si registrano nuove vittime

Cagliari. Nel nuovo bollettino dell'Unità di crisi della regione Sardegna per l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 emanato oggi non si registrano nuove vittime, ma vengono confermati 30 ulteriori casi di positività, sulla base di 2151 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3216 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva aumentano di 2 pazienti salendo così a 17.

I pazienti ricoverati in area medica sono stabili a 100. Per quanto riguarda i pazienti in isolamento domiciliare si registrano 1673 casi di isolamento (36 in meno rispetto a ieri).