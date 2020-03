Covid-19 Sardegna: ecco la curva dei casi positivi

Olbia, 20 marzo 2020 – I dati della Protezione civile non sono solo numeri, ma sono anche grafici: è con quelli che si capisce come sta progredendo l’emergenza Coronavirus.

Sono chiari, di immediata comprensione e danno subito l’idea di come cresce o decresce il numero dei casi positivi.

Con il servizio Live Gap abbiamo provato, in maniera un po’ più semplice ma ugualmente efficace, a fare la stessa cosa: creare un grafico capace di descrivere in un colpo d’occhio l’andamento dei casi in Sardegna.

La curva, da qualche giorno, ha una pendenza molto ripida: oggi ci siamo avvicinati ai 300 casi.

In quattro giorni abbiamo quasi triplicato in casi positivi in Sardegna.

Pesano, in questa curva, le difficilissime situazioni che si sono verificate nei nosocomi isolani. Il primo problema è stato il San Francesco di Nuoro, ma è stato circoscritto.

Poi è stata la volta della Cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari e della Rianimazione di Olbia.

I dati illustrati in questo grafico, che poi sono quelli della Protezione Civile, sono regionali. Riguardano tutto il territorio sardo.

Non sappiamo, salvo la comunicazione pubblica di qualche sindaco, come il Coronavirus si sta diffondendo nel territorio. Abbiamo, a nostra disposizione, solo i dati provinciali che però non sono esaustivi soprattutto per il Nord Sardegna che è una provincia vastissima con più di una città importante.

Rispetto a ieri, nella Provincia di Sassari sono stati accertati ben 82 casi in più. Quanti di questi sono a Olbia e in Gallura?