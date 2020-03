Covid-19, Nord Sardegna: 106 sanitari contagiati

Olbia, 26 marzo 2020 – I dati scorporati per la Gallura ancora non ci sono stati forniti, ma grazie a una serie di percentuali date dalla Regione Sardegna durante il punto stampa di questa sera possiamo almeno capire (più o meno) a che punto stanno gli ospedali del Nord Sardegna sul fronte “operatori sanitari positivi al Covid-19”.

Partiamo da un dato generale: i positivi totali sono 494 in tutta la Sardegna. A livello regionale, la percentuale di operatori sanitari positivi è del 27%.

Il dato viene fornito dalla RAS con la slide sottostante.

Percentuale sanitari contagiati su totale regionale

Con un semplice calcolo, su 494 positivi gli operatori sanitari contagiati sono 133,38 (arrotondiamo a 133).

L’incidenza su base provinciale, però, è differente e viene data con la successiva slide che riportiamo qua sotto.

Incidenza operatori contagiati su base Provinciale

Il dato che ci interessa maggiormente è quello del Nord Sardegna, ovvero ancora Provincia di Sassari: sul totale di positivi, gli operatori sanitari sono il 32%.

Un terzo dei pazienti, dunque, è dell’ambito ospedaliero: dottori/dottoresse, tecnici, oss, infermieri/e, operatori case di riposo.

A livello numerico, facendo due semplici calcoli, parliamo di 105,92 operatori sanitari contagiati (arrotondiamo a 106).

Tra questi vi sono i 15 operatori del Giovanni Paolo II, ma anche gli operatori dei nosocomi Sassari e Alghero, nonché Tempio.

Per quanto riguarda la Gallura non sappiamo altro.

Chiaramente questi dati ricavati con calcolatrice alla mano non hanno il bollino dell’ufficialità, ma (numero più, numero meno) ci fanno capire come possono essere i numeri assoluti che per ora non ci sono stati forniti.

In ogni caso, al di là della suddivisione tra positivi “ospedalieri” e positivi “civili”, rimane sconosciuta la distribuzione territoriale di questi 331 Covid+.

27 sono sicuramente a Olbia, 1 ad Arzachena, 3 a Monti, 2 a Padru, 2 a Tempio. Il caso di Buddusò, annunciato dal sindaco Giovanni Antonio Satta, è stato poi smentito/chiarito dal consigliere Giovanni Satta: “si è trattato di un falso allarme”.