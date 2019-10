Corpo Forestale della Sardegna: celebrato il 174° anniversario

Nuro, 26 ottobre 2019 – Ieri, a Nuoro, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna ha celebrato solennemente il 174° anniversario della istituzione dell’Amministrazione forestale in Sardegna ed il patrono dei forestali San Giovanni Gualberto. Una festa per tutti gli uomini che fin dalla nascita del corpo si sono impegnati a difesa dell’immenso patrimonio ambientale e naturale dell’isola.

L’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, durante la cerimonia ha dichiarato:”Questa ricorrenza è anche l’occasione per realizzare un bilancio dell’attività del Corpo forestale e ringraziare il suo personale per l’impegno e il sacrificio, in particolare durante la campagna antincendi, ma anche nelle altre attività istituzionali a tutela dell’ambiente e del territorio della Sardegna”.

La Giunta Regionale, con una Delibera dello scorso 10 ottobre, ha istituzionalizzato la ricorrenza, confermandone l’utilità e il valore, anche come opportuna occasione di incontro e di rinsaldamento dello spirito di corpo per il personale del Corpo regionale. Questa mattina, dopo aver deposto una corona nella chiesetta di San Giovanni Gualberto, sul Monte Ortobene, è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe.

Nell’Auditorium poi, dopo gli interventi dei rappresentanti istituzionali e del comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, sono stati consegnati alcuni encomi solenni al personale della Forestale che si è distinto in attività di rilievo. “Il Corpo forestale dà il senso di sovranità della Sardegna – ha detto il vice presidente della Giunta regionale, Alessandra Zedda, che ha portato il saluto del Presidente Solinas. Più è autonomo, maggiore è la sua capacità di intervento per la tutela e la salvaguardia, nonché per valorizzare e proteggere le bellezze naturali del nostro territorio. In un quadro generale di tutela della sardità che riguarda anche il campo ambientale”.

“In questi mesi, ho deciso di rendermi conto di persona della realtà del Corpo, visitando ispettorati e stazioni – ha aggiunto l’assessore Lampis. Ora stiamo lavorando ad una sua riforma organica, predisponendo la bozza di un disegno di legge. Ci confronteremo con le parti interessate prima di arrivare in Consiglio Regionale con una proposta definitiva”.