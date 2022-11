Compra un'auto con assegno falso: denunciato

Cronaca

Olbia: bando parcheggi online per 15 giorni

Olbia. La municipalizzata ASPO in accordo con il Comune di Olbia rende noto che, per 15 giorni e fino al 30 novembre 2022 sarà online il bando per l'assegnazione annuale degli stalli dei parcheggi in struttura per San Simplicio, Bardanzellu e ...