907 casi positivi: 601 nel Nord Sardegna

Olbia, 05 marzo 2020 – Nuovo aggiornamento con i dati della Protezione Civile Nazionale. I casi positivi in Sardegna sono 907: in questo numero sono comprese le persone guarite e quelle decedute.

Attualmente 126 sono ricoverati con sintomi, 25 sono ricoverati in terapia intensiva, 664 invece sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 49: rispetto a ieri un bel balzo in avanti. I decessi invece sono 43. I tamponi eseguiti sono 7.157.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione territoriale: