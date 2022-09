Cane ferito finisce in un canale: in azione i Vigili del fuoco

Cagliari. La squadra di pronto intervento "5A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias

è intervenuta nella giornata di ieri in territorio di Musei (Sud Sardegna) in soccorso di un cane ferito a una zampa, finito in un canale che sfocia nel fiume Riu San Giovanni.

La richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando VVF di Cagliari da alcuni passanti che stavano transitando in una strada adiacente al canale. Gli operatori VVF giunti sul posto hanno provveduto al recupero dell'animale che fortunatamente si trovava in un punto dove il livello dell'acqua non era più alto di 20 centimetri, è stato successivamente affidato al personale della Asl locale per il trasporto e le cure presso un medico veterinario e per risalire tramite microchip ad un eventuale proprietario.