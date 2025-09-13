Buddusò, Artes in Carrera: due giorni tra tradizioni e musica

Buddusò. Il cuore del Monte Acuto si prepara a ospitare Beranu in Buddusò - Artes in Carrera manifestazione che sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 porterà nelle vie del centro arte, tradizione e gusto. L’evento, promosso dal Comune di Buddusò con la collaborazione della Pro Loco, dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, offrirà ai visitatori passeggiate guidate, esposizioni artigianali, degustazioni e musica dal vivo.

Il programma prende il via sabato alle 15:00 con le passeggiate culturali curate dalla Cooperativa Gigantes. I tour partono da corso Vittorio Emanuele e permettono di scoprire il Museo d’Arte Contemporanea, la Fontana Bolostris, la Chiesa di San Quirico e la Necropoli di Ludurru; l’iniziativa si ripeterà anche domenica sia al mattino che al pomeriggio. A partire dalle 17:00 le vie del centro accoglieranno l’Expo Produttori, con stand dedicati alle arti e ai sapori della tradizione: degustazioni e vendita diretta daranno modo di assaggiare specialità come cozzulas frissas e seadas e di sostenere i produttori locali. Alle 21:30, in Piazza Fumu, salirà sul palco il cantautore nuorese Piero Marras, interprete di riferimento della musica sarda che con la sua voce intreccia storie e atmosfere isolane con messaggi universali.

La seconda giornata comincerà domenica alle 09:30 con Buddusò Corre, corsa podistica organizzata dalla ASD Atletica Buddusò che sarà affiancata da una camminata ludico‑motoria aperta a tutti. Dalle 10:00 riaprirà l’Expo Produttori e torneranno le passeggiate guidate della Cooperativa Gigantes. Dalle 10:30 alle 13:30 le vie del centro si animeranno con la musica itinerante dei cori tradizionali sardi: il coro Paulicu Mossa di Bonorva, il coro Santa Margherita di Bultei e il coro Santa Anastasia di Buddusò. A seguire, l’artista Elena Carta proporrà lo spettacolo Boghe e Ballu che nel pomeriggio si alternerà con altre formazioni corali come il coro Donu Reale di Buddusò, il coro Stellaria di Brunella, la corale maschile Priamo Gallisay e il gruppo S’Attidu Osincu di Bosa. Le esibizioni continueranno fino alle 20 trasformando le strade di Buddusò in un percorso sonoro che restituisce l’immagine di una comunità viva e attenta al proprio patrimonio.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale e sulla pagina del Comune di Buddusò. L’ingresso è gratuito e le degustazioni saranno a pagamento. Non resta che organizzare il viaggio e immergersi nel cuore di Buddusò tra arte, canti e sapori.