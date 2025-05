Asinara, terremoto magnitudo 2.6: nessun effetto sulla costa

Arte e Spettacolo

Olbia, un altro Primo Maggio senza eventi: la città resta a guardare

Olbia. Nessun palco, nessuna musica, il parco Fausto Noce non sarà pieno. Anche quest’anno il Primo Maggio a Olbia scivola via senza alcun evento ufficiale. Una decisione che, pur non arrivando come una sorpresa dopo l’annullamento...