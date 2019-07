Al MMA Sardegna, grande prova del DM Team Olbia

Olbia, 2 luglio 2019 – Un nuovo traguardo raggiunto per lo sport della città di olbia che questa volta ha avuto come palcoscenico il “COLOSSEVM”, sulla splendida spiaggia di Balai a Porto Torres.

Giunto ormai alla sua VII edizione l’evento di MMA, organizzato da Gianmario Mereu, la più importante manifestazione in Sardegna ha dato occasione di incontrare gli atleti di livello internazionale in una location sicuramente da cartolina.

Strepitoso successo questa volta della DM Team targata Gabriele Manunta e Stefano Serra che si presenta con due atleti, Giuliano Ciaddu, 18 anni al suo esordio nel contatto pieno in gabbia nella categoria 61,2 Kg, e Cristopher Biccheddu, 17 anni nella categoria 66 Kg.

Grandissima vittoria per Ciaddu dopo 47’’ per ghigliottina; record del KO più veloce di tutto il gala a Biccheddu, che vince il match dopo soli 10’’.

I Coach Manunta e Serra, hanno di che essere orgogliosi vista la grande prova dei due atleti in gara. Sono doverosi i ringraziamenti da parte della squadra olbiese per tutti fans accorsi da Olbia per supportare il Team e i ragazzi, ma non mancano di ringraziare anche tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa avventura: Antonio e Gianluca Fasolino del ristorante “Gente di Mare”, Marco Piras del noleggio gommoni “K boat” e Marta Fasolino del negozio d’abbigliamento “Figari Shop”.

La DM Team si può dire soddisfatta pienamente concludendo nel migliore dei modi la stagione sportiva, al suo primo anno di vita.

La sua sede Delta Life, del Delta Centre di Via Capoverde di certo avrà molta più affluenza nei prossimi giorni, tra sostenitori e magari nuovi seguaci.

Il presidente Gabriele Manunta ed il Vice Raimondo Pisciottu già fanno progetti ponendosi nuovi obiettivi agonistici, in vista della riapertura dei corsi il 1 settembre.

Al prossimo incontro!