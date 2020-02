Aeroporto Olbia, il Flight Club apre alle 18: ecco tutti gli eventi del week end

Olbia, 07 febbraio 2020 – Pronti, partenza, via: il Flight dell’Aeroporto Costa Smeralda è pronto per accogliere gli olbiesi in questa avventura lunga 30 giorni.

Avventura caratterizzata da cultura, ambiente, artigianato, tecnologia, musica, sport e storia: il taglio del nastro è previsto per oggi alle ore 18, quando l’Aeroporto Costa Smeralda – orfano di voli – aprirà le sue porte alla cittadinanza.

Nell’arco dei 30 giorni gli 11 dinosauri a grandezza naturale del parco tematico “Bittirex” si trasferiranno in aeroporto, con lo scopo di incantare gli oltre 4.000 bambini delle scuole del territorio coinvolti, i quali potranno inoltre usufruire gratuitamente della mostra di Leonardo e di un suggestivo planetario installato nella hall check-in del terminal.

Per quanto riguarda lo sport, oltre a numerose iniziative con gli storici partner Dinamo, Olbia Calcio, Pallavolo Olbia e TC Terranova, il 1° marzo si terrà la prima manifestazione podistica in Sardegna all’interno di un aeroporto. Una corsa (5km e 10km) non agonistica che consentirà a tutti gli sportivi partecipanti di vedere l’aeroporto da un’altra prospettiva.

Il 7 marzo è previsto un incontro con l’astronauta Paolo Nespoli, il quale risponderà alle domande del pubblico riguardo alla sua esperienza nello spazio e parlerà delle tematiche relative ai cambiamenti climatici del pianeta.

La manifestazione si chiuderà l’8 marzo con il concerto del jazzista di casa Paolo Fresu in duo con il pianista Danilo Rea per una serata all’insegna della musica e della beneficenza.

Gli eventi si dividono in due categorie: permanenti (dal 7 febbraio al 7 marzo) e temporanei (data fissa).

Aeroporto Olbia Flight Club – Eventi in programma dal 7 al 9 febbraio

7 febbraio: inaugurazione Flight Club Aeroporto Costa Smeralda

Ore 18 Esibizione del trio jazz Deriu, Sabatini, Sassu

8 febbraio

Ore 11:30 Open Food a cura di Visionare, Giuseppe Ortu, Comune di Olbia, Cortesa: un mix di cucina, arti visive e fotografia. A seguire show cooking

ore 15:30 Spettacolo Aquiloni

ore16:00 Festival delle birre artigianali e pizza free style a cura di Fermento Sardo e Sa Panada

ore 18:00 Salotto letterario Feltrielli presenta Sardegna Immaginare

ore 19:00 Musicultura World Festival con Francesco Piu DUo Crossing on tour

9 Febbraio

ore 09:30 Open day palestre

dalle ore 10 alle ore 20 Simultanee di Scacchi

ore 11:00 Festival delle birre artigianali e pizza free style a cura di Fermento Sardo e Sa Panada

ore 19:00 Musicultura World Festival con Estemporanea

Aeroporto Olbia, Flight Club: programma eventi permanenti dal 7 febbraio al 8 marzo 2020

Leonardo da Vinci, Man, Inventor, Genius

Mostra espositiva a cura di Società Niccolai – 35 modelli di macchine del volo, da guerra, idrauliche e meccaniche a grandezza naturale, 60 filmati virtuali 3D, documentario sulla sua vita.

7 Febbraio/8 Marzo |Area 4|Ingresso Libero h 09:00 – 20:00 |Visite guidate h 16:00 – 18:00

Simulatore di volo Icaro Icaro Flight Simulator Boeing 737/800

Pilotare un Boeing non è mai stato così realistico. Un pilota esperto ti accompagnerà in quest’avventura!

7 Febbraio/8 Marzo |Area 3|Ingresso a pagamento 20 € per persona|h 10:00 – 14:00/ 15:00 – 19:00 Prenotazione presso Info Point

Bitti Rex

Mostra espositiva a cura di Bitti Rex. Un viaggio nella preistoria con 11 dinosauri a dimensione naturale provenienti dall’Era Mesozoica.

7 Febbraio/8 Marzo |Aree 1 – 2 – 3 – 4|Ingresso Libero h 09:00 – 20:00 |Visite guidate h 16:00 – 18:00

Aeroporto in Fiore a cura di Tecnoverde

Ambientazione floreale dei Dinosauri BittiRex

7 Febbraio/8 Marzo |Aree 1 – 2 – 3 – 4|Ingresso Libero h 09:00 – 20:00

Totem multimediale Tenores di Bitti a cura del Comune di Bitti

Quattro colonne audiovisive poste in cerchio così come si dispongono per cantare i quattro tenores: oche, mesu oche, contra e bassu.

7 Febbraio/8 Marzo |Area 3|Ingresso Libero h 09:00 – 20:00

Area giochi bambini a cura di Magic Party

Spazio dedicato ai bimbi disponibile gratuitamente con svago sui gonfiabili e giochi vari.

7 Febbraio/8 Marzo | Area 3 Ingresso Libero Lunedì – Venerdì h 17:00 – 20:00 |Sabato – Domenica h 10:00 – 13:00/15:00 -20:00

Expo Artigianato a cura di Confartigianato

Mostra opere di design a valore artigiano che rappresentano la nostra Isola.

7 Febbraio/8 Marzo |Area 4|Ingresso Libero h 9:00 – 20:00

Planetario

Le emozioni del cielo stellato con spettacolari animazioni sferiche in full HD.

7/24 Febbraio |Area 1|Ingresso Libero h 09:00 – 20:00

Ciak si #VoladaOlbia a cura di Gsc Events

Rassegna cinematografica per bambini “Ciak si #VoladaOlbia”. Scarica il calendario sul sito www.geasar.it/flight-club

10 Febbraio/6 Marzo |Area 2|Ingresso Libero Lunedì – Venerdì h 18:00

Altre mostre ed esposizioni permanenti