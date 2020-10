A Ozieri il festival dei cortometraggi con Visioni Sarde

Ozieri, 3 ottobre 2020 – Ancora una volta il cinema e i cortometraggi in particolare, sono stati il fulcro di un appuntamento culturale nella nostra Gallura. I cortometraggi della rassegna Visioni Italiane, Visioni sarde sono stati proiettati ieri 2 ottobre, presso il teatro civico “Oriana Fallaci”

Ozieri è diventata una tappa fissa dei lunghi tour intrapresi da Visioni Sarde per promuovere l’Isola e i registi sardi nel mondo, e quest’anno ospiterà i suoi cortometraggi per il quarto anno consecutivo.

Quella di venerdì 2 ottobre al teatro civico “Oriana Fallaci” è stata certamente una serata all’insegna del cinema di qualità: un cinema inteso come stimolo alla consapevolezza e alla discussione, come riflessione,

come momento collettivo per condividere emozioni, dubbi e pensieri.

Le otto opere proposte al pubblico ozierese non sono legate da una singola tematica, ma sanno ben interpretare i multiformi aspetti dei nostri

tempi arrivando dritte al cuore e alla mente dello spettatore per la forza delle immagini, l’emozione delle musiche e il sapiente intreccio delle narrazioni.

Con queste credenziali sono apparsi sullo schermo tantissimi film tra cui Destino di Bonifacio Angius, Fogu di Alberta Raccis e tanti altri. Il Festival si avvale inoltre del lavoro volontario dei soci dell’Associazione bolognese “Visioni di Ichnussa”.

Una nuova occasione in cui la Sardegna ha potuto esprimersi tra storia, cultura e desiderio di raccontarsi al mondo.