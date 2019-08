A Golfo Aranci arrivano tradizioni e maschere, con “Isola in Gallura”

Golfo Aranci, 22 agosto 2019 – Arriva stasera a Golfo Aranci la tanto attesa “Isola in Gallura”.

Sarà un occasione in cui le affascinanti tradizioni Galluresi, incontreranno quelle Barbaricine. Un vero emozionante incontro che saprà rendere unica la serata in programma tra musica, gastronomia e tanta storia.

Sfileranno sei gruppi tradizionali provenienti del cuore della Sardegna: Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Su Bundhu di Orani, Thurpos e Turpeddos di Orotelli, Boes e Merdules di Ottana , Is Sonaggiaos di Ortueri,Sos Turcos di Ollolai. Ammireremo inoltre anche un gruppo tradizionale gallurese, la Mascara Gadduresa.

Ancora una volta in mostra la cultura isolana con le sue antiche tradizioni tutte da scoprire. Alle ore 22 la sfilata in programma prevede la partecipazione in gruppi, di circa 150 figuranti che attraverseranno via Libertà fino alla piazza La Piccola.

Il programma della serata prevede:

alle ore 19.00: Apertura del villaggio villaggio

alle ore 21.00: Spettacolo musicale presentato da Giuliano Marongiu con il gruppo Incantos de Sardigna

alle ore 22.00: Sfilata del Carnevale Barbaricino

Da non perdere!