Tempio Pausania si prepara ad accogliere "Borgo DiVino in Tour"

Tempio Pausania. Tutto pronto per l'evento di primo autunno. Tempio Pausania si appresta a diventare la capitale del vino in Sardegna il 19 e 20 ottobre, ospitando la penultima tappa del "Borgo DiVino in Tour" 2024.

L'evento, promosso dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia" e patrocinato dall'Associazione Nazionale Città del Vino, trasformerà il centro storico della città in un percorso di degustazione e cultura enologica senza precedenti.

La manifestazione, presentata ufficialmente presso la Camera di Commercio di Sassari, vede la collaborazione di partner prestigiosi come il Consorzio Ecce Italia e la Valica S.p.A. Mar-Tech Company. Erano presenti il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, che, insieme all'assessore al Turismo Elizabeth Vargiu, ha sottolineato l'importanza dell'evento per la promozione del territorio e delle sue eccellenze vitivinicole.

"Abbiamo accolto questa opportunità immediatamente," ha dichiarato il sindaco, "consapevoli del notevole impatto e del forte richiamo turistico che una manifestazione di questa qualità può generare. È un'eccellente vetrina per le nostre aziende e per tutto il settore vitivinicolo locale".

Al tavolo erano presenti anche l’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio nonché coordinatore regionale de 𝘐 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘥’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 Franco Cuccureddu, il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti e il vicepresidente Maria Amelia Lai, e il responsabile per le relazioni istituzionali di 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘰 𝘥𝘪𝘝𝘪𝘯𝘰 Filippo Massimo.

L'evento si svolgerà in Piazza Gallura dalle 12:00 alle 23:00 di entrambe le giornate. I visitatori potranno degustare una vasta selezione di vini locali e nazionali, con etichette provenienti da regioni come Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto, oltre naturalmente alle eccellenze sarde.

Per arricchire l'esperienza, sono previste esibizioni delle bande musicali di Tempio e Calangianus il sabato sera, mentre la domenica sarà allietata dalle performance dell'Accademia Tradizioni Popolari. Gli appassionati potranno acquistare un voucher di 18 euro che include 8 degustazioni e un kit dedicato, disponibile online o direttamente sul posto.

L'evento non si limiterà al vino: un'area sarà dedicata allo street food e ai piatti tradizionali, offrendo ai visitatori un'immersione completa nei sapori del territorio. Inoltre, il MIB - Mercato Italiano dei Borghi presenterà le specialità gastronomiche de "I Borghi più belli d'Italia", in un progetto che unisce tradizione e innovazione.

L'assessore regionale Cuccureddu, ha evidenziato come questa manifestazione si inserisca perfettamente nella strategia di promozione turistica della regione, valorizzando le peculiarità enogastronomiche della Sardegna.

"Borgo DiVino in Tour" non è solo un evento di degustazione, ma un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e le tradizioni di Tempio Pausania e della Gallura. Con stand dislocati nei punti più caratteristici del centro storico e pannelli informativi, i visitatori potranno approfondire la conoscenza del territorio e della sua vocazione vitivinicola.

L'amministrazione comunale vede in questo evento un'opportunità unica per rafforzare l'identità del territorio e per promuovere un turismo di qualità, legato alle eccellenze enogastronomiche locali. "Il nostro territorio è fortemente votato al settore vitivinicolo," ha concluso il sindaco, "e le nostre tradizioni agroalimentari sono parte integrante della nostra identità. Questo evento è l'occasione perfetta per celebrarle e condividerle con un pubblico più ampio".

Con "Borgo DiVino in Tour", Tempio Pausania si conferma non solo come uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche come una destinazione imperdibile per gli amanti del vino e della buona cucina, pronta ad accogliere visitatori da tutta la Sardegna e oltre.

Due giorni di celebrazione enologica nel cuore della Gallura

Per arricchire ulteriormente l'esperienza dei visitatori, l'evento offrirà ulteriori attività e servizi:

Un percorso di degustazione e formativo sarà tracciato attraverso i siti più caratteristici e di maggior richiamo turistico del centro storico, con stand e pannelli espositivi che guideranno i partecipanti alla scoperta delle eccellenze vinicole e del patrimonio culturale di Tempio Pausania.

Le esibizioni musicali includeranno le bande di Tempio e Calangianus, che si esibiranno sabato dalle 18:30 alle 20:00, mentre domenica dalle 18:30 sarà la volta dell'Accademia Tradizioni Popolari, offrendo un sottofondo musicale che esalta le tradizioni locali.

I visitatori interessati possono acquistare il voucher per le degustazioni anche online all'indirizzo https://tinyurl.com/ycyt63u9, oltre che direttamente in loco durante l'evento.

Un'area speciale sarà dedicata alla promozione delle specialità gastronomiche de "I Borghi più belli d'Italia", parte del progetto MIB – Mercato Italiano dei Borghi. Questa iniziativa, frutto della cooperazione tra l'associazione I Borghi più belli d'Italia e BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, mira a valorizzare le produzioni tipiche e di qualità dei territori associati.