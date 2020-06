Sardegna Pride: niente cortei, ma tutti on-line

Cagliari, 25 giugno 2020- La parata colorata del Sardegna Pride nel rispetto delle disposizioni anti covid non si farà lungo le strade della capitale della Sardegna. Quest’anno l’edizione verrà vissuta on-line attraverso i social. Sabato 27 giugno a partire dalle ore 17.30 la giornata verrà festeggiata via Facebook.

Basterà un video, una foto “la bandiera arcobaleno o qualsiasi altro simbolo di fierezza, per dare inizio alla fase queer: un futuro migliore” dicono gli organizzatori.

Un modo per riflettere sulla fase del lokdown che in alcuni casi se ha unito in altri ha logorato relazioni di convivenza forzata.

Sarà un evento all’insegna di “una maggiore, seria e concreta tutela di tutte le forme di relazione affettiva: solo relazioni sane, coerenti e libere” concludono gli organizzatori dalle pagine dell’Ansa.