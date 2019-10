Sardegna: giovane in pronto soccorso per prurito all’occhio, c’erano larve

Samassi, 21 ottobre 2019- Un giovane di 22 anni di Samassi dopo essersi recato in pronto soccorso per un prurito all’occhio destro, attribuito in un primo momento ad un granello di sabbia ha scoperto di essere stato colpito dalla mosca spara larve.

Lo spiacevole episodio è stato registrato lo scorso venerdì 18 ottobre: è abbastanza raro nell’uomo, ma non unico in Sardegna, un altro caso era stato riscontrato in una ragazza di Sirigus Donigala nel luglio del 2018.

La diagnosi è stata subito fatta: miasi all’occhio destro, ovvero parassitosi all’occhio destro. Il ragazzo, che si era recato in Pronto Soccorso al Policlinico di Monserrato con la madre è stato subito sottoposto alle cure.

Dall’occhio del giovane sono stati estratti sei piccoli vermetti depositati dalla mosca, ed è stato poi sottoposto a tutta la profilassi medica del caso.