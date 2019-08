Sardegna, approvato calendario venatorio: via alla caccia

Cagliari, 27 agosto 2019 – È stato approvato il calendario venatorio 2019/2020. Pre apertura confermata per il 1 e 5 Settembre per le specie: tortora, con un carniere giornaliero di 8 capi, mentre stagionale 15. Confermate anche cornacchia e ghiandaia, con 30 capi al giorno.

L’apertura generale avverrà da domenica 22 Settembre, (da subito domenica e giovedì) al 9 Febbraio 2020 in quanto per la caccia alla nobile stanziale è stato raggiunto il 10 per cento di territorio monitorato.

Si potranno cacciare le seguenti specie:

– Coniglio, Merlo e Quaglia fino al 29 Dicembre.

– Beccacino, Frullino e Pavoncella dal 22 Settembre fino al 30 Gennaio 2020.

– Anatidi dal 22 Settembre fino al 30 Gennaio 2020.

– Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Porciglione, Colombaccio dal 29 Settembre fino al 9 Febbraio 2020, con il cane da riporto.

– Volpe dal 3 Ottobre e dal 3 Novembre anche col sistema della battuta, con un carniere massimo di 3 capi per cacciatore e 20 per Compagnia.

– Allodola, dal 3 Ottobre al 29 Dicembre.

– Beccaccia dal 3 Ottobre al 26 Gennaio.

– Tordi e Cesena dal 3 Ottobre fino al 30 Gennaio 2020.

– Caccia al Cinghiale, invece, dal 3 Novembre, domenica e giovedì con un massimo di 5 capi per ogni 5 fucili o frazione di cinque e 40 capi per Compagnia di caccia.

Per la Lepre e Pernice, sono state confermate tendenzialmente le giornate del 6 e 20 Ottobre, ma per conoscere i carnieri bisognerà attendere l’esito dei censimenti, che saranno comunicati nella prossima riunione di Comitato regionale faunistico (CFR), che si terrà presumibilmente il 30 Settembre prossimo.