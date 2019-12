Bomba d’acqua: padre e figlioletta salvati dalla piena

Elmas, 19 dicembre 2019 – Come raccontato questa mattina, la notte scorsa è stata molto dura per il Sud della Sardegna a causa del maltempo e delle bombe d’acqua che, localmente, hanno creato pericoli e problemi di varia natura.

Tra le storie a lieto fine che si sono verificate ieri notte, spicca quella di una padre e della sua figlioletta salvati dalla piena dai Carabinieri. Lo riporta l’Unione Sarda.

I due si trovavano sulla strada che collega Elmas a Sestu quando, a un certo punto, l’acqua ha invaso la strada e ha bloccato l’auto sulla quale viaggiavano.

Tutto è avvenuto oltre il ponte del Rio Sa Murta, alle 23:45.

L’uomo ha immediatamente chiamato i Carabinieri, i quali sono arrivati sul posto in pochissimi minuti: giusto in tempo per evitare l’irreparabile.

I militari dell’Arma hanno fatto uscire il padre e la piccola dall’auto, mettendoli in salvo prima che la piena invadesse l’abitacolo e la trascinasse via in cunetta.