Rimane schiacciato dal camion gru: operaio soccorso in codice rosso

Ossi, 24 giugno 2020- Un gravissimo incidente si è verificato oggi sulla strada che collega il paese di Ossi con Florinas. Un camion gru che stava operando in quella strada per cause ancora da chiarire ad un certo punto si è ribaltato. Al momento dell’incidente un operaio che stava lavorando si trovava sul cestello e a causa del ribaltamento del mezzo l’uomo sarebbe rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo che si trovava sotto il camion gru, l’operaio è stato trasportato dal 118 all’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Lo riporta Ansa Sardegna.