Porto Cervo: creatività e nuove atmosfere al “Festival d’autunno”

Arzachena, 17 ottobre 2019 – La stagione autunnale con molta delicatezza si sta facendo spazio. Nuove atmosfere, nuovi colori e nuovi profumi man mano cambiano lo scenario della natura che ci circonda.

La Sardegna ha molto da offrire durante questi mesi che precedono il periodo più freddo dell’anno. Non bisogna però pensare che sia un periodo che induca al torpore, anzi. Si rinnovano eventi e manifestazioni molto coinvolgenti piene di creatività e fantasia.

A tal proposito non può mancare una nota sulle nostre agende per ricordarci di farci coinvolgere dal “Garden Festival d’Autunno 2019”,

un’iniziativa lanciata dall’Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio). La quarta edizione Italiana, per la seconda volta in Sardegna, si sta svolgendo presso il vivaio Innavoflora, Porto Cervo

Diversi sono stati gli appuntamenti in cui è stato possibile scoprire il mondo della florovivaistica attraverso un calendario ricco di iniziative per grandi e piccini.

Quest’anno si è dato spazio anche alla produzione di piante made in italy, ricca di eccellenze che Aicg intende valorizzare attraverso un progetto di promozione delle piante italiane. Si è iniziato lo scorso 20 Settembre brindando all’autunno , proseguendo con incontri dedicati sia ai grandi che ai più piccoli.

Il prossimo venerdì 18 Ottobre in occasione dell’evento di chiusura, si terrà un laboratorio tenuto dallo chef Fernando Augusto Rossi di intaglio per creare la zucca di Halloween.

Certo non sono mancati nel corso del festival laboratori che hanno visto anche la partecipazione del dottore in scienze della Natura Giovanni Riveccio che ci ha svelato tutti i segreti delle orchidee, o con aziende che hanno tenuto un seminari sulle piante officinali.

Il Festival tocca anche il mondo della solidarietà sostenendo anche

quest’anno la Campagna “Nastro Rosa AIRC”. E così per tutto il mese di ottobre, per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto presso il vivaio Innavoflora, verrà devoluto 1 euro a sostegno dei progetti di ricerca

sul tumore al seno della Fondazione AIRC.

Per tutto il periodo sarà possibile ammirare gli allestimenti a tema autunnale, le aule dimostrative e didattiche con piante da giardino tipiche dell’autunno e di grande fascino in questa stagione, composizioni uniche e creative dalle quali trarre nuove idee e ispirazioni da riprodurre nel proprio giardino o sul proprio balcone.

L’autunno a quanto pare è la stagione del fare, una stagione di attività e fermento.

Diamo spazio alla creatività e al nostro pollice verde, mettendoci anche un pò di cuore.