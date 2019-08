Palau, trekking guidato: una camminata tra i paesaggi mozzafiato

Palau, 28 agosto 2019 – Torna anche quest’anno per la sua seconda edizione “Passeggiando lungo la costa”, il trekking guidato da Cala Scilla a Punta Sardegna, con interventi di esperti in scienze ambientali e biologia marina.

L’evento, in programma domenica 1 settembre, è una vera e propria camminata tra le meraviglie: cinque ore, comprese le soste per gli interventi degli esperti e un bagno a Cala di Trana, in cui si potranno ammirare i paesaggi mozzafiato della nostra costa. Le tappe previste sono alla Batteria Militare Talmone, a Monte Don Diego, a Cala di Trana e al faro di Punta Sardegna.

La partecipazione è gratuita, e ci si dovrà presentare alle 07:30 al parcheggio delle Piscine, a Poltu Cuncato. Si consiglia di indossare scarpe chiuse o sandali e di portare costume e una bottiglia d’acqua. Per iscriversi, è bene mandare un messaggio alla pagina facebook “Amici di Talmone e Cala di Trana”.