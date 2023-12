Olbia, medaglia d’oro per Alessandro Cinus alle nazionali

Olbia. Si è svolto a Roma il 17 dicembre il Campionato selezione NAZIONALI ETF del Dirigente Umberto Lucci. Al torneo hanno partecipato moltissimi club D’Italia per Pieno contatto K-1 Rules. Il campionato, di altissimo livello, ha visto disputati 80 match di K-1 e Muay Thai ed MMA seguito dal GALA’ Finale Pieno Contatto delle selezioni con 10 incontri, tra cui il match dell’atleta Alessandro Cinus contro Giovanni Rotondo (team Festa della Puglia), seguito dal coach Mario Rama.

Racconta con orgoglio il maestro Rama: “10 Match di alto livello del Pieno Contatto k-1 Kickboxing, in cui il nostro atleta di casa Alessandro Cinus (18 anni) ha saputo distinguersi, vincendo nella sua categoria K-1 Pieno Contatto 60 kg, contro un fortissimo atleta. Abbiamo visto un Alessandro che ha dimostrato grande carisma e elevato lavoro di pressing tecnico. Già alla prima ripresa vince ai punti mettendo a conteggio e all’angolo l’avversario più volte. Sono stati 3 Round molto intensi con vittoria ai punti per ben 3 verdetti su 3 (vittoria per verdetto unanime). Abbiamo lavorato per mesi in palestra per mettere a segno i suoi colpi e sviluppare velocità, resistenza e forza esplosiva, migliorando le capacità reattive. Torniamo a casa portando una grande vittoria in medaglia d’oro a queste importanti selezioni di Roma.

Sono fiero del risultato ottenuto e anche delle scelte tecniche debitamente preparate e studiate durante gli allenamenti che hanno permesso la possibilità di esecuzione della giusta combinazione per questo specifico match, nonostante al momento di salire sul ring, a volte, sia necessario cambiare strategia perché l’avversario è sempre in progressivo sviluppo tecnico. Si tratta di passione, esperienza, dedizione e concentrazione. Per il momento, ci godiamo la vittoria; piedi per terra e umiltà, continuando con l’avanzamento di Alessandro per migliorare sotto tutti i punti di vista, in attesa del prossimo incontro che si terrà a febbraio 2024”.