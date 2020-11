Olbia, fugge all’alt dei Carabinieri: auto sequestrata

Olbia, 8 novembre 2020- Ieri sera a Olbia durante alcuni controlli stradali, operati da parte dell’arma dei carabinieri, un’auto guidata da un giovane non si è fermata all’alt. Il fatto è successo al posto di blocco all’altezza di via Amba Alagi. Il giovane, alla guida di una Smart, invece di fermarsi ed accostare ha spinto il pedale dell’acceleratore.

Ai militari a quel punto non è rimasto che inseguire il fuggitivo che si è diretto nel quartiere di zona Baratta sicuramente sperando di far perdere le proprie tracce. Nella fuga il giovane avrebbe anche danneggiato un’auto regolarmente parcheggiata in via Friuli. Il trentenne, alla fine è stato fermato in via Malta. Effettuati ulteriori controlli, per la verifica dell’idoneità psicofisica alla guida, il giovane è risultato positivo all’alcoltest inoltre guidava senza patente poiché gli era già stata ritirata. Come riporta Olbianova, per lui anche il sequestro della Smart.