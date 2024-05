Olbia, convegno sulla riforma fiscale dei Fratelli d’Italia

Olbia. - Lunedi 27 maggio alle 18, al Grand Hotel President, in Via Principe Umberto n.39 a Olbia, si terrà un incontro, promosso dal Coordinamento Provinciale Fratelli d’Italia Gallura, dal titolo “La Riforma Fiscale del Governo Meloni e le Politiche sul Green Deal Europeo”. Interverranno: l’On. Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze alla Camera dei Deputati; l’On. Salvatore Deidda, Presidente della IX

Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati e candidato alle Elezioni Europee nel Collegio Italia Insulare Sardegna e Sicilia; il Senatore FdI Dott. Giovanni Satta, il Deputato FdI On. Francesco Mura e il Consigliere Regionale Gallura FdI On. Cristina Usai. Modera il Convegno il Presidente Provinciale Gallura FdI Dott. Mario Russu.

Sarà l’occasione per dibattere di una delle materie al centro del lavoro del Governo, la Riforma Fiscale, su cui ruota il tessuto economico della nostra Nazione; uno strumento attraverso il quale lo Stato può aiutare la Società a crescere, mettendo chi crea ricchezza nelle condizioni migliori per produrla.

Si parlerà anche dell’idea che Fratelli d’Italia ha dell’Europa e di ‘Green Deal‘. Per citare il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni: "noi siamo Conservatori e amiamo la natura, ma la differenza tra noi e gli altri è che noi la natura vogliamo difenderla con l’uomo dentro. Noi non consideriamo la presenza dell’uomo e delle sue attività dannosa per la natura. Tutt’altro, perché non esiste sostenibilità ambientale senza l’attività dell’uomo.“