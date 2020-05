Olbia, Aeroporto: domani via libera a voli privati

Olbia, 17 maggio 2020 – Domani è la prima grande apertura per l’Aeroporto di Olbia: dal 18 maggio, infatti, torna operativa l’Aviazione Generale Eccelsa, fiore all’occhiello dell’accoglienza vip della Sardegna.

Come già preannunciato da Solinas diversi giorni fa, questo è il primo step verso la totale riapertura dei cieli sardi secondo la linea scelta dalla Regione Sardegna. Perché prima gli aeroporti privati? Per via dei numeri nettamente inferiori rispetto all’aviazione civile commerciale. Numeri piccoli facili da gestire, perfetti per testare le linee guida e i controlli.

Poi, chissà. Le tappe dettate da Solinas sono diverse rispetto a quelle scelte da Conte. La Regione, che insiste sul passaporto sanitario per l’ingresso nell’Isola, vorrebbe riaprire la continuità territoriale dal primo giugno, i voli nazionali dal 15 giugno e quelli internazionali dal 25 giugno. L’idea di Conte, invece – scritta nero su bianco sul Dpcm, è quella di aprire tutto il 3 giugno se i dati lo consentiranno.