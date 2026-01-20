Nord Sardegna: uomo ferito da un colpo di pistola, indagano i carabinieri

Tuesday, 20 January 2026
Informazione dal 1999
Sassari. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola a Sassari, nel corso della giornata di ieri, 19 gennaio, nel piazzale di una concessionaria di auto usate situata lungo la strada 23 di Predda Niedda.
Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, l’episodio sarebbe avvenuto al termine di una violenta lite scoppiata all’interno dell’area commerciale. Durante il confronto, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un proiettile al femore. Trasferito al pronto soccorso, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.
Sempre come riferisce L’Unione Sarda, il ferito originario di Sassari, L. S., è già noto alle cronache giudiziarie. L’uomo risulta infatti rinviato a giudizio per un presunto tentato omicidio avvenuto il 19 luglio 2024 al Duca Bar di Sassari.
Sull’episodio di Predda Niedda, così come sui fatti risalenti alla scorsa estate, sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabilità. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Paolo Piras. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo mentre proseguono le indagini.
20 January 2026
20 January 2026
19 January 2026
19 January 2026
Cagliari. 9 Cani salvati dall'acqua grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle ore 16:00 a Piscinas, in località Murrecci, per soccorrere 9 cani all’interno di un terre...
Cagliari. Sino ad ora, sono circa 150 interventi svolti dai Vigili del Fuoco di tutta la regione, circa 90 quelli riconducibili al maltempo che sta imperversando in Sardegna. Un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la S...
Olbia. La ASL Gallura comunica la sospensione di alcuni servizi e la chiusura degli uffici anche per la giornata di martedì 20. "In seguito al nuovo comunicato di Allerta meteo diffuso oggi dalla Protezione Civile Regionale e valido sin...
Nuoro. Dopo lo scontro frontale avvenuto nelle scorse ore sulla provinciale 129, il bilancio dei feriti viene tristemente aggiornato: durante l'impatto sono rimasti feriti i 4 occupanti dei due veicoli, ma uno dei due uomini seduti al lato passeggero...
Olbia. Il maltempo non ferma la solidarietà, ma la rafforza. La Croce Rossa di Olbia ha diffuso un comunicato in cui informa che "A causa delle avverse condizioni meteo previste per oggi e domani, il dormitorio presso l’Hotel Moderno re...
Olbia. Il maltempo continua a imperversare nell'Isola e in diverse zone proseguono forti piogge, aumenta il vento e il mare si riprende spiagge e scogli. La Protezione Civile Regionale ha aggiornato il bollettino meteo che anche per la giornata di ma...
19 January 2026
19 January 2026
19 January 2026
19 January 2026
19 January 2026
19 January 2026
19 January 2026