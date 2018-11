Sassari, 02 novembre 2018 – Incidente stradale, questo pomeriggio, sulla SS 131 precisamente nei pressi del bivio per Florinas.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e si sono ribaltate sulla carreggiata. Alla guida vi erano due donne che sono state trasportate dal 118 in ospedale per i consueti accertamenti di routine. Sul posto la squadra 1A dei Vigili del fuoco e la Polizia stradale.