Nord Sardegna: crolla cancello della scuola, ferita bidella

Sassari, 28 settembre 2019- Grave incidente ieri in un istituto scolastico di Sennori, in provincia di Sassari. Il cancello della scuola materna di via Santa Vittoria è crollato ferendo una bidella.

Come riporta Ansa Sardegna il grave episodio è successo prima delle 8, mentre la bidella stava aprendo il cancello della scuola. Il cancello, per cause ancora da accertare, è uscito dalla guida scorrevole e rovesciandosi ha travolto la donna.

Sul posto sono giunti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La bidella è stata trasportata al pronto soccorso dell Santissima Annunziata di Sassari dove i medici hanno riscontrato qualche lieve lesione ed escoriazione. Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu ha dichiarato che il cancello dell’istituto era stato sostituito proprio prima dell’inizio dell’anno scolastico.