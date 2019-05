Sophia Murgia sbanca a “The Voice”: l’olbiese-budonese omaggia Salmo e incanta la platea

Olbia, 20 maggio 2019 – Olbia e la Gallura continuano ad essere essere una fucina di talenti musicali che faranno strada.

Incontriamo Sophia Murgia, classe 2000 (a riprova che i millennials ormai sbancano nella musica) e non possiamo che rimanere colpiti dal suo entusiasmo e dall’emozione che traspare dalle sue parole.

Nata ad Olbia e poi trasferitasi a Budoni, Sophia intende fare della grande passione per la musica, la su ragione di vita.

“La mia passione è nata proprio in questo fantastico “posticino sardo”, in cui la la musica era il pane di tutti giorni. Tutti gli amici che ho hanno a che fare con questo mondo. Canto da quando sono nata in pratica, e già a 7 anni ho affrontato la mia prima competizione importante con il “Festival di mare e d’azzurro” a Budoni, arrivando seconda. Da lì ho avuto ben chiaro su cosa volessi per il mio futuro,e la mia famiglia, con i miei nonni, mi ha da subito sostenuta per farmi seguire il mio sogno.”

Con la sua aria un po’ imbronciata e gli splendidi occhi, Sophia è un fiume in piena quando ci racconta di sé: “Ho girato tutta la Sardegna tra concorsi e concerti vari, non mi sono risparmiata. Nel 2014 ho partecipato a “Vocine nuove Castrocaro”, vincendolo. Nonostante la mia giovanissima età sono esattamente 12 anni che canto, e già sono salita sul palco del “Festival di Piombino” e del famoso ” Cantagiro”. Certo ho da imparare tanto, devo crescere e fare esperienze, lo so bene. Infatti per lo studio del canto Fulvio Tomino e Simona Farris sono i miei punti di riferimento, ed è stato bellissimo studiare anche con Piero e Massimo Calabrese che sono i produttori della straordinaria di Giorgia”.

Sophia è una ragazza comune che non si è montata di certo la testa, ma come non ricordare la sua indimenticabile apertura del concerto di Alex Britti nel 2017 a settembre? Un momento che avrebbe fatto tremare le gambe anche a cantanti con qualche anno più di lei.

“Sono fortunata nell’essere riuscita a trasformare la mia grande passione per la musica nel mio lavoro. Ho da tempo serate e concerti nella zona nord orientale della Sardegna con il mio gruppo di amici musicisti”, continua la ragazza.

“Quest’anno ho deciso poi di partecipare a The Voice con lo scopo di avere più visibilità e credo di esserci riuscita benissimo, tanto che il rapper Guè Pequeno è stato molto coinvolto durante la mia esibizione in cui ho omaggiato il nostro Salmo, lasciandomi senza fiato. Un’esperienza che consiglio di fare a tutti coloro che vogliono fare della musica il proprio mestiere. Ho conosciuto delle persone stupende con cui ci sono progetti di collaborazione in vista. Le prossime puntate andranno in onda a fine maggio, e non posso svelare nulla di più”.

Non resta che seguire Sophia Murgia allora, con la sua valigia piena di sogni e di speranze.

Certo è che questa millenial ne ha di grinta da vendere, e che voce!