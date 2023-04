La Caletta: murale dedicato al calciatore Salvatore Sirigu

Siniscola. E' stato inaugurato a La Caletta il murale - realizzato dall'artista Giorgio Forlano - dedicato al calciatore Salvatore Sirigu. Lo comunica il sindaco di SIniscola, Gianluigi Farris: "Sirigu, “uno dei migliori portieri italiani” originario di La Caletta e che non perde occasione per ribadire con orgoglio quali sono le sue origini e per sventolare la bandiera dei quattro mori, che rappresenta la Sardegna (come ha fatto agli Europei di calcio vinti dalla Nazionale)".

"L’opera d’arte raffigurante diversi momenti della vita del calciatore è stata ideata e realizzata dagli amici di Tore (come lo chiamano loro). L’Amministrazione Comunale di Siniscola ringrazia la Polisportiva La Caletta Calcio per il bellissimo omaggio offerto non solo al campione ma a tutta la città di Siniscola; l’artista siniscolese Giorgio Forlano per la realizzazione ma anche per la scelta della location, e-distribuzione per aver concesso l’utilizzo della struttura posta all’ingresso del paese (nella via Livorno, provenendo da Posada). Infine ma non per ordine di importanza ringraziamo Salvatore per tutto ciò che dà al suo paese e non solo calcisticamente", conclude il primo cittadino.