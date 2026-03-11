Wednesday, 11 March 2026

Estate 2026 da record negli aeroporti del Nord Sardegna: debutta il volo diretto Olbia–New York

La Summer IATA 2026 si preannuncia la migliore stagione di sempre

Pubblicato il 11 March 2026 alle 17:30

Olbia. Si preannuncia come la migliore stagione di sempre per gli aeroporti del Nord Sardegna la Summer IATA 2026, in partenza il prossimo 29 marzo. I numeri parlano chiaro: oltre 6,8 milioni di posti disponibili, con un incremento del 9% rispetto al 2025, e un network complessivo che raggiunge 173 collegamenti verso 98 destinazioni, di cui 75 internazionali e 23 domestiche. Una crescita significativa che segna un passaggio storico per il sistema aeroportuale del territorio: per la prima volta, infatti, la Sardegna sarà collegata direttamente agli Stati Uniti grazie al nuovo volo Olbia–New York operato da Delta Air Lines, destinato a rafforzare ulteriormente l’attrattività turistica e le relazioni economiche internazionali.

Alghero punta al traguardo dei due milioni di passeggeri. Dopo aver archiviato il 2025 con il miglior risultato di sempre, pari a oltre 1,77 milioni di passeggeri, l’aeroporto di Alghero si prepara a superare nel 2026 la soglia storica dei due milioni di viaggiatori. La programmazione estiva prevede 46 collegamenti, di cui 30 internazionali e 16 nazionali, con una crescita del 46% dell’offerta internazionale e l’attivazione di dieci nuove rotte verso l’estero. L’ampliamento del network conferma il ruolo strategico dello scalo catalano nel sistema dei trasporti dell’isola, puntando su nuovi mercati turistici e sul rafforzamento delle connessioni europee. 

Olbia protagonista sul lungo raggio. La vera novità della stagione riguarda però l’aeroporto di Olbia, che entra ufficialmente nel panorama dei voli intercontinentali. Il collegamento diretto con New York rappresenta un passo di grande rilievo per l’intera Gallura, aprendo nuove prospettive per il turismo di qualità, gli investimenti e la promozione internazionale del territorio. La Summer IATA 2026 segna inoltre l’ingresso di due nuove compagnie aeree e l’attivazione complessiva di 19 nuove rotte, a testimonianza di una domanda in crescita e di una strategia orientata alla destagionalizzazione dei flussi.

ll rafforzamento del network aeroportuale del Nord Sardegna si inserisce in un contesto di rilancio complessivo del sistema turistico regionale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dell’isola e sostenere lo sviluppo economico locale. L’estate 2026 si presenta dunque come una stagione cruciale, destinata non solo a consolidare i risultati raggiunti negli ultimi anni, ma anche a proiettare la Sardegna in una dimensione sempre più internazionale.

