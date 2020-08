Emanuela Giacco a Poltu Quatu: vernissage metafisico

Poltu Quatu (Arzachena), 8 agosto 2020 – Una delle più straordinarie artiste contemporanee, Emanuela Giacco, approda in Sardegna. Precisamente in Gallura, a Poltu Quatu. Questa sera, dalle 19, ecco il vernissage della mostra “Nulla si

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”: in Lavoisier ritroviamo l’arte dell’artista Giacco, una fusione tra il mondo metafisico e quello materiale, fra l’umano e il virtuale, fra i corpi raccontati dell’artista e lo spazio nel tempo. In questa mostra, Emanuela osserva un universo contemporaneo in cui la connessione fra esseri umani é talmente stretta da rendere difficile la loro libertà. Corpi in costante metamorfosi, sono intrappolati da corde strette, alla ricerca impossibile di “instabili equilibri”. L’intera mostra è una narrazione sulla genesi e l’evoluzione dell’essere umano.

Fra le più interessanti artiste della sua generazione, Emanuela Giacco, lavora con lucidità e senso critico a un’indagine su tematiche universali legate agli effetti psicologici dei rapporti umani. Il tema è esattamente questo, l’umana fragilità e Emanuela lo mette in opera sotto i nostri occhi coinvolgendoci immediatamente.

La mostra è promossa dalla Associazione Culturale “Not to Be” in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu che la ospita presso la sua prestigiosa sala congressi.

Presentata da Sabrina La Leggia, sarà inaugurata sabato 8 Agosto alle 19.00 e resterà aperta fino al 15 agosto.

Per info ed appuntamenti contattare il numero +39 328 4638489.