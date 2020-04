Da Tavolara a La Maddalena con le esploratrici di Donnavventura

Olbia, 26 aprile 2020- La Sardegna anticipa la Fase 2 mostrando a tutti le sue incantevoli bellezze in compagnia di quattro splendide esploratrici Donnavventura.

La carovana è impegnata nell’edizione 2019-2020, e in occasione dei festeggiamenti del trent’anni del format Donnavventura, l’edizione Summer Beach ha scelto come prima tappa proprio la Sardegna. I luoghi prescelti alla scoperta dei territori dei comuni di Olbia, poi Arzachena e La Maddalena promettono vacanze all’insegna della natura, mare, buon cibo e relax . Tappe scelte per questa puntata Costa Corallina, Isola di Tavolara, e Porto Rotondo dove le ragazze incontreranno il suo Fondatore Luigi Donà Dalle Rose, poi le bellezze dell’arcipelago de La Maddalena, la Costa Smeralda con tappa a Porto Cervo e infine l’alta Gallura, Stintino e il sassarese. Appuntamento alle ore 14, tra poco, su Rete 4.

Nel video che anticipa la puntata alcune riprese che tolgono il fiato.

Le protagoniste di Donnavventura, vivono delle esperienze sorprendenti e uniche. Per chi volesse candidarsi per la prossima spedizione quest’anno si ha la possibilità di fare il provino on-line, ovvero senza muoversi da casa!

“Puoi scegliere uno dei tre argomenti proposti: realizza con uno smartphone un video, fai una tua breve presentazione e poi racconta con creatività l’argomento scelto, il tutto in meno di 90 secondi, entro il 15/06/2020. Potresti ricevere per email la proposta di un colloquio via Skype che potrebbe servire alla Redazione per conoscerti meglio.

I colloqui via Skype partiranno dal mese di maggio”. Per info cliccare qui.