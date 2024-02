Turismo, è boom: attese +108% di prenotazioni

Olbia, la Sardegna come meta turistica sin dai primi mesi dell'anno, e a Pasqua si conta di avviare la stagione turistica, riportando sulla nostra Isola tanti vacanzieri che apprezzeranno territorio, profumi e sapori di un'Isola che anche quest'anno vuole mantenere un primato. Gli operatori del settore confidano che il 2024 sia un anno di crescita, a partire proprio da fine marzo, con l'arrivo dei primi ospiti. Il sud dell'Isola, ha già fatto registrare un +20%. Sono le ultime stime elaborate da VamonosVacanze.it su dati Istat e Banca d’Italia. Negli scenari possibili, quello più ottimista prevede infatti un incremento medio del +108% per gli arrivi e del +111% per i pernottamenti. Complessivamente, includendo anche il turismo interno, si tratterebbe di oltre 53 milioni di pernottamenti di turisti che sceglieranno l'isola per le vacanze, andando a generare un giro d'affari intorno ai 5 miliardi di euro.