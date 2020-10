Alunno positiva al Covid: chiuso Liceo classico di Macomer

Macomer, 4 ottobre 2020- Ancora casi positivi tra gli alunni in alcuni istituti scolastici della Sardegna. A Macomer la dirigente scolastica Gavina Cappai ha ordinato per precauzione la chiusura del liceo classico di Macomer da domani 5 ottobre fino al 10 ottobre per un caso di Covid 19 accertato.

La dirigente scolastica in maniera precauzionale aveva nei giorni scorsi attivato l’attività didattica a distanza per un intera classe dell’Istituto per via del fatto che il genitore di un’alunna di Silanus era risultato positivo al tampone. Oggi la notizia della chiusura



“APPRESO per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Macomer , informato a sua volta dal Sindaco di Silanus dell’esito positivo del tampone Covid19 di una studentessa di questa scuola – RICHIESTO, con estrema urgenza, all’Ufficio di Igiene pubblica un parere tecnico – specialistico sui provvedimenti da adottare – TENUTO CONTO del fatto che i Docenti, in servizio nella classe della summenzionata studentessa , hanno prestato attività in numerose classi della scuola. – VALUTATA col Sindaco del Comune di Macomer la necessità di attuare un’ azione di prevenzione della diffusione del Covid-19 fra gli studenti e il personale del Liceo “G. Galilei” di Macomer (Nu) disponendo la chiusura temporanea della scuola – APPRESO dal Sindaco del Comune di Macomer della sua condivisione della proposta di chiusura della scuola con i responsabili del Dipartimento di prevenzione zona Centro ASSL di Nuoro – CONSIDERATO, a seguito di comunicazione informale al Sindaco di Macomer, che i responsabili del Dipartimento di prevenzione zona Centro ASSL di Nuoro concordano sulla proposta di chiusura in via preventiva del Liceo “G. Galilei” di Macomer (Nu) al fine di tutelare la salute pubblica – CONSIDERATO che la scuola è in grado di assicurare la Didattica Digitale Integrata (Didattica a Distanza) a tutti gli studenti della scuola DECRETA la chiusura completa del Liceo “G. Galilei” di Macomer a far data dal 5 Ottobre 2020 al 10 Ottobre 2020”